Reddit (A) Aktie weiter auf Talfahrt - 31.07.2026

Die Reddit (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -12,90 % auf 135,00€. Damit verliert die Aktie -20,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Reddit (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 135,00€, mit einem Minus von -12,90 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Reddit ist eine führende Plattform für soziale Nachrichten und Diskussionen, bekannt für seine themenspezifischen Foren und die Möglichkeit, Inhalte anonym zu teilen und zu bewerten. Es konkurriert mit großen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter, hebt sich jedoch durch seine einzigartige Community-Struktur und die demokratische Bewertung von Inhalten ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Reddit (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,94 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Reddit (A) Aktie damit um -10,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Reddit (A) um -32,00 % verloren.

Reddit (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,14 % 1 Monat -12,50 % 3 Monate +7,94 % 1 Jahr -34,62 %

Informationen zur Reddit (A) Aktie

Stand: 31.07.2026, 14:09 Uhr

Es gibt 142 Mio. Reddit (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,88 Mrd. € wert.

Die Anteile der Social-Media-Plattform Reddit konnten von der Vorlage neuer Quartalszahlen nicht profitieren. Sie brechen am Freitag zweistellig ein.

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Ob die Reddit (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Reddit (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.