NVIDIA Aktie gewinnt an Wert - 31.07.2026

Die NVIDIA Aktie kann am heutigen Handelstag um +1,43 % auf 171,74€ zulegen. Das sind +2,42 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +1,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 171,74€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der NVIDIA Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,01 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -5,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine positive Entwicklung von +7,16 % erlebt.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,61 % 1 Monat -0,03 % 3 Monate -4,01 % 1 Jahr +7,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.07.2026, 14:09 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von NVIDIA. Mehrere User sehen unter 200 USD ein Schnäppchen, empfehlen Käufe dort und Gewinne oberhalb von 200 USD; auch Seitwärtsbewegungen als Handelsfenster werden genannt. Fundaments: Diskussionen über gigantische Garantien/Verpflichtungen (OpenAI, SK Group, Infrastrukturfonds) und deren potenzielle Auswirkungen auf Gewinn, Margen und langfristige Investitionsstory, getrieben durch KI-News.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,17 Bil. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,31 %. Intel notiert im Plus, mit +4,97 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,43 %. Broadcom legt um +1,61 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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