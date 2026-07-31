ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 365 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Amazon Kursziel auf 365 US-Dollar
- Einstufung auf Overweight von JPMorgan beibehalten
- AWS Wachstum und KI Investitionen zahlen sich aus
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum zweiten Jahresviertel von 330 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS sei das stärkste seit 18 Quartalen gewesen, hob Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Insgesamt zahlten sich die Investitionen in Künstliche Intelligenz aus./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,34 % und einem Kurs von 227,8 auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +11,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 329,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +34,27 %/+60,69 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 365 US-Dollar
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/jefferies-hebt-ziel-fuer-amazon-auf-330-dollar-buy-ce7f50dbdc8af722
Hier dürfte es aber die kommenden Tage, erfahrungsgemäß, zu deutlichen Neubewertungen kommen, welche die Ziele nach oben weiter anpassen werden. Die hier dargestellten Bewertungen wurden alle vor dem 30.07. gemacht, wonach die bisherigen Ziele nahezu alle komplett pulverisiert wurden.
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