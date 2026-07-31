JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 365 Dollar - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,34 % und einem Kurs von 227,8 auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +11,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 329,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +34,27 %/+60,69 % bedeutet.