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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 365 Dollar - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Amazon Kursziel auf 365 US-Dollar
    • Einstufung auf Overweight von JPMorgan beibehalten
    • AWS Wachstum und KI Investitionen zahlen sich aus
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 365 Dollar - 'Overweight'
    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen zum zweiten Jahresviertel von 330 auf 365 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte AWS sei das stärkste seit 18 Quartalen gewesen, hob Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Insgesamt zahlten sich die Investitionen in Künstliche Intelligenz aus./rob/la/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:40 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,34 % und einem Kurs von 227,8 auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +11,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 329,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +34,27 %/+60,69 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 365 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 365,00$, was eine Steigerung von +40,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion und Neubewertung nach den starken Q2-Zahlen: deutlich besserer Umsatz (200,6 Mrd. USD) und EPS (5,75 USD), hohe AWS-Auftragsbestände (+132 Mrd.), angehobene Capex-Prognose, Analysten-Kurszielanhebungen (z. B. Jefferies 330 USD), Folgeaufschläge der Ziele, Gewinnmitnahmen und Spekulationen auf 300€-Marke.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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    dpa-AFX
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