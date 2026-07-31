JEFFERIES stuft AIXTRON auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 73 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die mehrjährigen Chancen des Anlagenbauers im Optikbereich seien mittlerweile weitgehend im Kurs eingepreist, schrieb Om Bakhda in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Angesichts der jüngsten Kurskorrekturen bei Branchenwerten biete der aktuelle Aktienkurs von Aixtron eine attraktive Möglichkeit, sich auf einen Wendepunkt im Geschäft mit der Entwicklung und Herstellung von Spezialanlagen zur Produktion von Galliumnitrid-basierten Halbleitern zu positionieren./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,00 % und einem Kurs von 37,77EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Om Bakhda

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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