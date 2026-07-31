DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 300 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik erscheine stärker als jemals zuvor, schrieb Gael de-Bray am Freitag nach den Quartalszahlen des Elektrotechnik-Unternehmens. Die Bedenken von Investoren bezüglich der Margen dürften verschwinden angesichts klarer Hinweise eines deutlichen Anziehens der Produktivität und Preismaßnahmen im ersten Halbjahr. Der Analyst hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2028 an./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CET
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Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 294,1EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gael de-Bray
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
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