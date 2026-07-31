DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 300 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik erscheine stärker als jemals zuvor, schrieb Gael de-Bray am Freitag nach den Quartalszahlen des Elektrotechnik-Unternehmens. Die Bedenken von Investoren bezüglich der Margen dürften verschwinden angesichts klarer Hinweise eines deutlichen Anziehens der Produktivität und Preismaßnahmen im ersten Halbjahr. Der Analyst hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2028 an./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 294,1EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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