BERENBERG stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe positive wie negative Aspekte bereitgehalten, schrieb Harry Goad am Donnerstagnachmittag zu den Zahlen des Baustoffkonzerns. Er senkte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2026 bis 2028 um durchschnittlich 5 Prozent./rob/ajx/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 160,3EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar