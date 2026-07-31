BERENBERG stuft Alzchem auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 197 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas sprach in einer Einschätzung vom Donnerstagnachmittag von einem starken zweiten Quartal, angetrieben vom Bereich Spezialchemikalien. Kreatin und Nitroguanidin steigerten die Margen./rob/ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 157,5EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 201
Kursziel alt: 197
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gerhard Orgonas
Analysiertes Unternehmen: Alzchem
Aktieneinstufung neu: positiv
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