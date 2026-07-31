BERENBERG stuft Alzchem auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 197 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas sprach in einer Einschätzung vom Donnerstagnachmittag von einem starken zweiten Quartal, angetrieben vom Bereich Spezialchemikalien. Kreatin und Nitroguanidin steigerten die Margen./rob/ajx/menVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 157,5EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 201

Kursziel alt: 197

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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