BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Halbjahr des Elektrokonzerns habe die Fortschritte bei Produktivität, Kosten und Preissetzung eindrucksvoll unterstrichen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus richte sich nun auf die starke Positionierung des Unternehmens, das über die besten Wachstumsaussichten innerhalb seiner Branche verfüge./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:23 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 294,1EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.





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