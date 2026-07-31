DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Quartal von 61 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis des Stahlherstellers habe in etwa der Markterwartung entsprochen, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Rahmenbedingungen für die Preise in der Europäischen Union seien nach der Umsetzung der neuen EU-Schutzverordnung für Stahl weiterhin günstig, insbesondere angesichts möglicher Produktions- und Logistikbeeinträchtigungen bei den Wettbewerbern./rob/la/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 60,00EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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