🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    WOCHENAUSBLICK

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unternehmenszahlen könnten Dax auf Rekordkurs halten

    Für Sie zusammengefasst
    • Berichtssaison stützt Dax trotz geopolitischer Risiken
    • Techzahlen und sinkende Ölpreise stärken Vertrauen
    • Iran-Konflikt bleibt Unsicherheitsfaktor für Märkte
    WOCHENAUSBLICK - Unternehmenszahlen könnten Dax auf Rekordkurs halten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet geopolitischer Brandherde könnte die bislang mehrheitlich positiv aufgenommene Unternehmensberichtssaison den Dax auch in der neuen Börsenwoche stützen. Fallende Ölpreise und starke Zahlen großer Technologieunternehmen hatten zuletzt das Vertrauen in die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) wieder gestärkt. Der Daax näherte sich vor dem Wochenende bis auf wenige Punkte seinem Anfang Juli erreichten Rekordhoch von rund 25.900 Punkten.

    "Eine Flut überwiegend positiver Quartalszahlen sorgt derzeit für Rückenwind und überlagert die geopolitischen Sorgen zumindest vorübergehend. Die Berichtssaison könnte den Märkten eine neue Navigationsroute weisen und den Investoren den zuletzt verloren geglaubten Kompass zurückgeben", glaubt Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    28.921,85€
    Basispreis
    32,70
    Ask
    × 8,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.460,27€
    Basispreis
    3,20
    Ask
    × 8,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Iran-Krieg sei jedoch nach wie vor ein Unsicherheitsfaktor, der jederzeit für erhöhte Nervosität sorgen könne, so Emden weiter. Insofern dürfte die "Gratwanderung zwischen Gewinnoptimismus und Risikobewusstsein den Handel weiter prägen". Der weitere Weg in Richtung Rekordhöhen sei entsprechend schmal.

    Für Daniela Hathorn, Marktanalystin bei der Handelsplattform capital.com, zeigt die aktuelle Berichtssaison erneut, "dass Anleger Unternehmen belohnen, die KI-Investitionen in greifbares Wachstum umwandeln können. Gleichzeitig bleiben sie bei steigenden Investitionsausgaben ohne klar erkennbare Rendite skeptisch".

    Aus Sicht des Aktienstrategen Markus Reinwand von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist bei der anhaltenden Diskussion um eine KI-Blase nicht die aktuelle Bewertung besorgniserregend. Denn sie bewege sich selbst bei den Halbleiterwerten dank üppiger Gewinne nur auf einem Durchschnittsniveau. Vielmehr bestünden Zweifel an der Nachhaltigkeit dieser Gewinne, wenn man die Zyklizität dieses Sektors und die Erfahrungen aus anderen von Megathemen geprägten Phasen berücksichtige.

    Die Hoffnung auf weiterhin überwiegend gute Bilanzen könnten in der neuen Woche zahlreiche Unternehmen unter Beweis stellen. Allein aus dem 40 Werte umfassenden deutschen Leitindex Dax stehen bei rund der Hälfte der Unternehmen Quartalszahlen zur Veröffentlichung an. Am Dienstag wollen Bayer , Continental , FMC und Zalando ihre Bücher öffnen.

    Für Mittwoch stehen die Resultate von Fresenius , DHL Group , Siemens Energy , Vonovia , Infineon und Beiersdorf auf der Agenda. Am Donnerstag folgen Commerzbank , Deutsche Telekom , Merck KGaA und Siemens mit Informationen zu ihrer Geschäftsentwicklung. Für Freitag sind die Kennziffern von Allianz , Daimler Truck und Munich Re terminiert.

    Flankiert wird die Zahlenflut der Unternehmen in der neuen Woche von einigen wichtigen Konjunkturdaten. Laut Helaba-Expertin Claudia Windt könnten aktuelle Daten zu den deutschen und europäischen Einkaufsmanagerumfragen aufzeigen, "ob die solide Grundstimmung auch zu Beginn des dritten Quartals noch trägt". Frische Produktionszahlen und Auftragseingänge aus Deutschland könnten signalisieren, "ob sich eine Belebung der Industrie in den harten Zahlen niederschlägt". In den USA steht der monatliche Arbeitsmarktbericht im Fokus.

    Zuletzt stand der Iran-Krieg und dessen Folgen einer beschleunigten deutschen Wirtschaftsleistung nicht im Weg. Mit 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete die heimische Wirtschaft das stärkste Wachstum in den vergangenen dreieinhalb Jahren verzeichnet, bemerkte Analyst Sascha Rehbein von der Weberbank. "Die Wachstumsdynamik hat sich in den letzten vier Quartalen sukzessive verbessert, und auch der Ausblick bleibt aus unserer Sicht vorsichtig optimistisch."

    Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, besteht nach den jüngsten Inflationsdaten für Deutschland und die Eurozone für die Europäische Zentralbank (EZB) damit kein akuter Handlungsbedarf. "Ob die europäischen Währungshüter auf ihrer nächsten Sitzung im September den Zins anheben werden, darf infrage gestellt werden." Ein denkbares Szenario wäre auch, dass die EZB vorerst in der Beobachterrolle bleibt und erst im Dezember den Zins erneut um 0,25 Prozentpunkte anhebt./edh/la/mis

    --- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 431,9 auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 119,43 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +33,67 %/+57,06 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WOCHENAUSBLICK Unternehmenszahlen könnten Dax auf Rekordkurs halten Ungeachtet geopolitischer Brandherde könnte die bislang mehrheitlich positiv aufgenommene Unternehmensberichtssaison den Dax auch in der neuen Börsenwoche stützen. Fallende Ölpreise und starke Zahlen großer Technologieunternehmen hatten zuletzt das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     