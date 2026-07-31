DZ BANK stuft AIXTRON auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Aixtron von 45 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten eine anhaltende Kluft zwischen der dynamischen Nachfrage im Bereich Optoelektronik und der Delle bei der Leistungselektronik verdeutlicht, schrieb Armin Kremser am Freitag im Nachgang des Berichts. Treiber des Rekord-Auftragseingangs sei der anhaltende Boom beim Ausbau der KI-Rechenzentren. Die Bewertung reflektiere die positiven Aussichten bereits./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 37,81EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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