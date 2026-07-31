UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell nach Zahlen zum zweiten Quartal von 3180 auf 3500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der britische Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das operative Ergebnis habe die nach dem Zwischenbericht eh schon erhöhten Erwartungen noch einmal überboten./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 39,55EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 31,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar