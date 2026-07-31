UBS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer angehobenen Jahresprognose von 310 auf 335 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrokonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Ergebnisse festigen die Position des Unternehmens als leistungsstarker Akteur in der Branche entscheidend./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 293,5EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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