🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York Ausblick

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erneute Gewinne erwartet - Amazon und Apple im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktien mit erneuten Kursaufschlägen vor dem Wochenende
    • Amazon steigert Umsatz und AWS Gewinn deutlich
    • Apple leidet unter Chipengpässen und Kursrückgang
    Aktien New York Ausblick - Erneute Gewinne erwartet - Amazon und Apple im Fokus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zu Wochenschluss erneut Kursaufschläge ab. Im Fokus stehen vor allem die Technologieriesen Amazon und Apple nach der Vorlage von Quartalszahlen.

    Vor dem Wochenende richten sich die Blicke aber auch auf die Entwicklungen im Nahost-Konflikt, auch wenn dieser die Börsen zuletzt weniger bewegte. So griff der Iran nach eigenen Angaben in der Nacht US-Militärstützpunkte in der Region mit Drohnen. Der Ölpreis stieg zuletzt aber nur leicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    58.409,93€
    Basispreis
    52,23
    Ask
    × 8,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    46.103,06€
    Basispreis
    55,02
    Ask
    × 8,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein Plus von 0,6 Prozent auf 52.503 Punkte. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 1,0 Prozent im Plus bei 28.381 Zählern.

    Unter den Einzelwerten dürften vor allem Amazon und Apple im Blick der Börsianer stehen. Die beiden Werte aus der Reihe der "Magnificent Seven" hatten am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt.

    Amazon profitierte im Quartal weiter vom KI-Boom vor allem über die Cloud-Sparte AWS. Der Handels- und Technologiekonzern steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Wegen gestiegener Speicherchip-Preise steckt Konzernchef Andy Jassy mit 220 Milliarden Dollar nun noch 20 Milliarden Dollar mehr in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur, bei Anlegern überwogen aber die starken AWS-Geschäfte. Der Aktienkurs sprang im vorbörslichen Handel zuletzt um mehr als 10 Prozent hoch.

    Apple machen indessen vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation Engpässen bei wichtigen Bauteilen zu schaffen. Das Problem seien aktuell vor allem knappe Produktionskapazitäten bei kombinierten Chipsystemen, die das Herzstück von Apple-Geräten wie iPhones und Mac-Computern sind, so Konzernchef Tim Cook. Bei den Anlegern kam das nicht gut an. Für die Papiere ging es um 7,7 Prozent nach unten.

    Zahlen für das zweite Quartal legten auch die beiden Öl-Konzerne ExxonMobile und Chevron vor. Exxon verfehlte dabei die Gewinnerwartungen von Analysten knapp, während Chevron sie übertraf. Die Exxon-Papiere notierten zuletzt 0,6 Prozent leichter, Chevron verzeichneten ein Plus von 1,0 Prozent.

    Coinbase verloren 6,1 Prozent, nachdem der Umsatz der Kryptobörse im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt hat.

    Für die Papiere von Reddit ging es vor der Startglocke um fast 14 Prozent abwärts. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer in den USA blieb im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Dies überschattete einen starken Ausblick für das dritte Quartal.

    Rivian gewannen nach Vorlage von Quartalszahlen 2,8 Prozent. Der Umsatz des Elektroautobauers übertraf im zweiten Quartal die Analystenerwartungen./err/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,48 % und einem Kurs von 226,1 auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +11,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 329,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +34,63 %/+61,11 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Erneute Gewinne erwartet - Amazon und Apple im Fokus Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zu Wochenschluss erneut Kursaufschläge ab. Im Fokus stehen vor allem die Technologieriesen Amazon und Apple nach der Vorlage von Quartalszahlen. Vor dem Wochenende …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     