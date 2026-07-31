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    Exxon Mobil verdient dank hoher Ölpreise mehr - verfehlt aber Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Irankrieg treibt Ölpreis und stärkt ExxonMobil
    • Bereinigter Gewinn je Aktie 3,52 USD im Q2 deutlich über Vorquartal
    • Konzerngewinn 14,5 Mrd und Hormusstau treibt Ölpreise
    Exxon Mobil verdient dank hoher Ölpreise mehr - verfehlt aber Erwartungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SPRING (dpa-AFX) - Der durch den Iran-Krieg kräftig gestiegene Ölpreis hat dem US-Ölkonzern ExxonMobil im zweiten Quartal deutlich Auftrieb gegeben. Der bei Analysten im Fokus stehende bereinigte Gewinn je Aktie betrug 3,52 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Im Vorquartal hatte das Unternehmen nur 2,09 Dollar ausgewiesen. Analysten hatten im Schnitt aber mit einem höheren Anstieg des Ergebnisses gerechnet. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel nach.

    Unter dem Strich fiel in den drei Monaten bis Ende Juni ein Konzerngewinn von gut 14,5 Milliarden Dollar (gut 12,6 Mrd Euro) an. Damit konnte Exxon den Überschuss im Vergleich zum Auftaktquartal mehr als verdreifachen.

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    Exxon reiht sich neben Chevron , Shell und Totalenergies in die Liste der Konzerne ein, die deutlich höhere Gewinne verzeichnen. Die Ölgiganten erzielen von der Rohölförderung über die Raffination bis hin zum Handel höhere Margen. Da der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran Ende Februar stark eingeschränkt ist, sind die Preise für Alternativen zu Rohöl aus dem Persischen Golf in die Höhe gesprungen./mne/men/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 169,2 auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +2,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 218,94 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 475,11GBP. Von den letzten 9 Analysten der Shell Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.012,50 % bedeutet.





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