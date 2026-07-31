UBS stuft BBVA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen zum zweiten Quartal von 22,00 auf 23,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese zeugten von stetigen Fortschritten bei der spanischen Großbank, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe keine offensichtlichen unternehmensspezifischen Probleme./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 24,20EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ignacio Cerezo

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23,40

Kursziel alt: 22,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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