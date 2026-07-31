UBS stuft Redcare Pharmacy auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe der Markterwartung entsprochen, während das operative Ergebnis positiv überrascht habe, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Margenentwicklung sei nun besser prognostizierbar. Derweil sei das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten weiterhin die wichtigste Quelle für Aufwärtspotenzial bei den Aktien, aber hier habe es bislang keine Anzeichen für eine Beschleunigung gegenüber dem Vorquartal gegeben./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,89 % und einem Kurs von 63,00EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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