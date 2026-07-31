BERENBERG stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Ziel resultiere aus seinen leicht nach unten angepassten Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit), schrieb Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zuversichtlich stimme unterdessen das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,11 % und einem Kurs von 82,62EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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