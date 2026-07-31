Medien
25.000 Menschen bereits wieder nach Marokko zurückgekehrt
Für Sie zusammengefasst
- In Ceuta in Nordafrika trafen viele Menschen ein
- Bis 13:00 Uhr kehrten etwa 25.000 Menschen zurück
- Rund 60.000 kamen irregulär an, viele schwimmend
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
CEUTA (dpa-AFX) - In der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika haben bis 13.00 Uhr Medien zufolge bereits 25.000 der irregulär angekommenen Menschen das Gebiet wieder Richtung Marokko verlassen. Das berichtete das spanische Staatsfernsehen RTVE.
Rund 60.000 Migranten waren nach Angaben der regionalen Behörden in den vergangenen zwei Tagen irregulär in Ceuta angekommen, viele schwimmend vom marokkanischen Staatsgebiet aus./aae/DP/jha
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