BERENBERG stuft JCDecaux auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Werbedienstleister habe im ersten Halbjahr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Davide Amorim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schwung sollte sich im zweiten Halbjahr fortsetzen./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 22,64EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Davide Amorim

Analysiertes Unternehmen: JCDecaux

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

