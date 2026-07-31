BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Das zweite Quartal des IT-Sicherheitsspezialisten sollte von anhaltender Nachfrage gerade aus dem öffentlichen Bereich profitiert haben, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit mit einem Abschlag auf die historische Durchschnittsbewertung gehandelt. Aktuell ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,68 % und einem Kurs von 180,4EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SECUNET SECURITY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 254

Kursziel alt: 254

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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