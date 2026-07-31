BERENBERG stuft Kion auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstaplerbauers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der derzeitige Jahresausblick impliziere angesichts eines traditionell schwächeren dritten Quartals einen Aufschwung im Schlussquartal./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,56 % und einem Kurs von 38,49EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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