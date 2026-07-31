BERENBERG stuft Kion auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstaplerbauers habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der derzeitige Jahresausblick impliziere angesichts eines traditionell schwächeren dritten Quartals einen Aufschwung im Schlussquartal./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,56 % und einem Kurs von 38,49EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 47
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