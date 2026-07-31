DZ BANK stuft Adidas auf 'Kaufen'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 215 Euro je Aktie belassen. Der Kapitalmarkt habe einen Fehlpass gespielt, kommentierte Thomas Maul am Freitag den Kursrutsch nach den jüngsten Quartalszahlen. Er rät, die Kursschwäche zum Einstieg zu nutzen. Die Fußball-Weltmeisterschaft und eine starke Laufschuh-Nachfrage hätten im zweiten Quartal fu?r einen Wachstumsschub gesorgt. Die Marketingausgaben und die Betriebsgemeinkosten dürften sich bereits im dritten Quartal normalisieren. Zudem könnten Zollru?ckerstattungen von 250 bis 300 Millionen US-Dollar bevorstehen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 158,9EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thomas Maul
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
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