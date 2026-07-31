Drittes Bohrloch ist nächster Schritt seines Phase-II-Bohrprogramms

Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; OTC: ALGRF; FRA: KM00) hat den nächsten Schritt seines Phase-II-Bohrprogramms auf dem vollständig unternehmenseigenen Adelita-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora eingeleitet. Mit dem Einsatz eines zweiten Bohrgeräts hat das Unternehmen das dritte Bohrloch auf dem Cerro-Grande-Skarntarget begonnen. Ziel ist es, die bereits identifizierten Skarnhorizonte zu bestätigen, zu erweitern und gleichzeitig bislang unerprobte Kalksteinbereiche auf weitere Kupfermineralisierung zu untersuchen.

Drittes Bohrloch soll fünf bekannte Skarnhorizonte erweitern

Das neue Bohrloch AG_CG_PH2_003 wurde rund 100 Meter entlang des Streichens vom Phase-I-Entdeckungsbohrloch AG_GC_002 angesetzt und soll eine geplante Endtiefe von 450 Metern erreichen. Das Bohrprogramm konzentriert sich auf die fünf bislang bekannten Skarnhorizonte, von denen drei erst während der ersten Bohrkampagne Anfang 2026 entdeckt wurden.

Nach Angaben des Unternehmens soll das Bohrloch sowohl die beiden historischen Horizonte geologisch besser definieren als auch die drei neu entdeckten Horizonte entlang ihres Streichens erweitern. Darüber hinaus werden bislang nicht bebohrte Kalksteinabschnitte untersucht, in denen zusätzliche mineralisierte Horizonte vermutet werden.

Das Phase-I-Bohrloch AG_GC_002 hatte insgesamt fünf getrennte mineralisierte Skarnzonen mit einer kombinierten Mächtigkeit von 41,59 Metern durchschnitten und damit das Potenzial eines übereinander gelagerten Skarnsystems bestätigt. Die drei tieferen Horizonte waren zuvor vollständig unbekannt und gelten als wichtiger Hinweis auf das Wachstumspotenzial des Projekts.

Phase-II-Bohrloch 2 erreicht bereits 300 Meter Tiefe

Parallel dazu schreitet auch das zweite Bohrloch der aktuellen Kampagne planmäßig voran. Bohrloch AG_CG_PH2_002 hat inzwischen eine Tiefe von rund 300 Metern erreicht und nähert sich seiner geplanten Endtiefe von 700 Metern.

Die Bohrkerne aus den bereits gemeldeten kupferführenden Abschnitten werden derzeit aufbereitet und anschließend an das Labor von ALS Laboratories in Hermosillo zur Analyse versandt. Die Untersuchungsergebnisse sollen veröffentlicht werden, sobald sie vorliegen und vom Unternehmen geprüft wurden.

Potenzial für großflächiges Kupfer-Skarnsystem

Algo Grande sieht die laufenden Bohrungen als wichtigen Schritt zur Bestätigung seiner geologischen Interpretation eines großflächigen Kupfer-Skarnsystems auf Cerro Grande. Ein erfolgreicher Abschluss des dritten Bohrlochs könnte sowohl die laterale als auch die vertikale Ausdehnung der bekannten Mineralisierung deutlich erweitern.

Das 5.895 Hektar große Adelita-Projekt liegt im produktiven Arizona-Sonora-Kupfergürtel und umfasst mehrere Kupfer-, Silber- und Goldzielgebiete. Neben der hochgradigen Cerro-Grande-Entdeckung deuten neu ausgewertete geophysikalische Daten und Kartierungen zudem auf ein mögliches Porphyrsystem in der Tiefe hin. Dieses geologische Modell ähnelt zahlreichen bedeutenden Kupferlagerstätten im Nordwesten Mexikos und eröffnet zusätzliches Explorationspotenzial.









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