RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 320 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal sei genau nach dem Geschmack der Bullen gewesen, kommentierte Brad Erickson am Freitag die Resultate des Tech- und Handelskonzerns./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,02 % und einem Kurs von 227,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 320

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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