Warum Snowflake plötzlich als großer KI-Gewinner gilt

Die Analysten begründen ihre Neubewertung mit der rasanten Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Während Anleger zu Beginn des Jahres noch befürchteten, dass KI das klassische Software-as-a-Service-Modell (SaaS) unter Druck setzen könnte, zeichnet sich laut Wells Fargo inzwischen ab, das Snowflake erheblich von der steigenden Nachfrage nach KI-Anwendungen profitiere.

Die Investmentbank Wells Fargo hat ihren optimistischen Ausblick für den Cloud-Softwareanbieter Snowflake deutlich angehoben und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Das Institut bestätigte seine Kaufempfehlung ("Overweight") und erhöhte das Kursziel von 320 auf 500 US-Dollar. Damit liegt die Prognose derzeit an der Spitze aller Kursziele an der Wall Street.

KI verändert die Investmentstory von Snowflake

Noch vor wenigen Monaten hatten Sorgen über die Auswirkungen generativer KI auf etablierte Cloud-Softwareunternehmen die Snowflake-Aktie stark belastet. Zwischenzeitlich verlor das Papier mehr als 44 Prozent an Wert. Doch inzwischen notiert die Aktie seit Jahresbeginn wieder mehr als 20 Prozent im Plus.

Nach Einschätzung des Analysten wird KI künftig zum wichtigsten Wachstumstreiber für Snowflake. Investoren würden das langfristige Potenzial bislang unterschätzen, da die zunehmende Nutzung intelligenter KI-Agenten die Ausgaben der Unternehmenskunden deutlich beschleunige. Gleichzeitig profitiere Snowflake davon, dass das Unternehmen keine milliardenschweren Investitionen in eigene KI-Modelle oder Rechenzentren tätigen müsse.

Bewertung könnte laut Wells Fargo noch deutlich steigen

Die positive Einschätzung spiegelt sich auch in der Bewertung wider. Derzeit wird Snowflake mit dem 127-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Aus Sicht von Wells Fargo wird das Unternehmen damit noch nicht angemessen bewertet.

MacWilliams argumentiert, dass Snowflake aufgrund seines beschleunigten KI-getriebenen Wachstums eher mit anderen führenden Cloud-Unternehmen verglichen werden sollte. So werden Cloudflare derzeit mit einem Forward-KGV von 204 und CrowdStrike mit 139 bewertet.

Breite Unterstützung von der Wall Street

Auch insgesamt bleibt die Stimmung unter Analysten ausgesprochen positiv. Nach Daten von LSEG empfehlen derzeit 46 von 52 beobachtenden Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie als "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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