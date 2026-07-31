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    GoDaddy Registered (A) Aktie bricht zweistellig ein. Was steckt dahinter? - 31.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die GoDaddy Registered (A) Aktie bisher Verluste von -11,55 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GoDaddy Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - GoDaddy Registered (A) Aktie bricht zweistellig ein. Was steckt dahinter? - 31.07.2026
    Foto: stock.adobe.com

    GoDaddy ist ein führender Anbieter von Domain-Registrierung und Webhosting, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfassenden Kundenservice. Es konkurriert mit Unternehmen wie Namecheap und Bluehost und bietet ein breites Spektrum an Online-Diensten an.

    GoDaddy Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.07.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die GoDaddy Registered (A) Aktie. Sie fällt um -11,55 % auf 70,79. Die Talfahrt der GoDaddy Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,81 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 70,79, mit einem Minus von -11,55 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Obwohl die GoDaddy Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,77 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GoDaddy Registered (A) Aktie damit um -5,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei GoDaddy Registered (A) auf -27,73 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    GoDaddy Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,95 %
    1 Monat -2,87 %
    3 Monate +3,77 %
    1 Jahr -47,06 %
    Stand: 31.07.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur GoDaddy Registered (A) Aktie

    Es gibt 132 Mio. GoDaddy Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,80 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +11,07 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,61 %. United Internet notiert im Minus, mit -2,90 %. Shopify verliert -0,19 %

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    Ob die GoDaddy Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GoDaddy Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GoDaddy Registered (A)

    -20,26 %
    -16,16 %
    -8,74 %
    +0,82 %
    -48,25 %
    +9,63 %
    +2,78 %
    +172,32 %
    +186,25 %
    ISIN:US3802371076WKN:A14QAF
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