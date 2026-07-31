GoDaddy Registered (A) Aktie bricht zweistellig ein. Was steckt dahinter? - 31.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die GoDaddy Registered (A) Aktie. Sie fällt um -11,55 % auf 70,79€. Die Talfahrt der GoDaddy Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,81 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 70,79€, mit einem Minus von -11,55 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

GoDaddy ist ein führender Anbieter von Domain-Registrierung und Webhosting, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfassenden Kundenservice. Es konkurriert mit Unternehmen wie Namecheap und Bluehost und bietet ein breites Spektrum an Online-Diensten an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die GoDaddy Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +3,77 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GoDaddy Registered (A) Aktie damit um -5,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,87 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei GoDaddy Registered (A) auf -27,73 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

GoDaddy Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,95 % 1 Monat -2,87 % 3 Monate +3,77 % 1 Jahr -47,06 %

Informationen zur GoDaddy Registered (A) Aktie

Stand: 31.07.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 132 Mio. GoDaddy Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,80 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Alphabet und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +11,07 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,61 %. United Internet notiert im Minus, mit -2,90 %. Shopify verliert -0,19 %

GoDaddy Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die GoDaddy Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GoDaddy Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.