JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 308,92 auf 285,56 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem dritten Geschäftsquartal hätten die Kalifornier die Erwartungen übertroffen, sie aber mit der Prognose für Umsatz und Bruttomarge verfehlt, schrieb Edison Lee am Freitag nach dem Bericht./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,34 % und einem Kurs von 268,3EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 285,56

Kursziel alt: 308,92

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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