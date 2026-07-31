Kuwaits Armee
Iranische Drohnen abgefangen
- Kuwaitische Streitkräfte fingen iranische Drohnen ab
- Herabfallende Trümmer verursachten Sachschäden
- Außenministerium verurteilt Angriffe als Verstoß
KUWAIT STADT (dpa-AFX) - Die kuwaitischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben iranische Drohnen abgefangen. Sie sollen auf militärische und andere wichtige Einrichtungen gerichtet gewesen sein, so eine Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Durch herabfallende Trümmer soll es teilweise zu Sachschäden gekommen sein - Menschen seien aber nicht verletzt worden, hieß es weiter. Das iranische Militär hatte zuvor mitgeteilt, man habe Ziele in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain mit Drohnen angegriffen.
Kuwait und andere Staaten in der Golfregion, die Einrichtungen des US-Militärs beherbergen, sind seit Beginn des Iran-Kriegs im Februar wiederholt zum Ziel iranischer Angriffe geworden. Erst am Donnerstag hatte die Regierung in Kuwait einen Toten bei einem Angriff gemeldet. Getroffen worden war dabei demnach das Gebäude einer chinesischen Firma.
Das kuwaitische Außenministerium verurteilte die Angriffe scharf. Diese stellten "einen eklatanten Verstoß gegen die Souveränität des Staates Kuwait, eine direkte Bedrohung für seine Sicherheit und Stabilität sowie einen schweren Verstoß gegen die Regeln des Völkerrechts" dar, so eine Mitteilung./cmy/DP/jha
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Wissen Sie was es kostet ein konventionelles Feld zu "Tunen"? Das sind Beträge die in Jahrzehnten verdient werden müssen. Venezuela muß von ganz vorne anfangen da alles verrottet ist - da können leicht 100 Mrd. versenkt werden die erst jemand finanzieren und auch ausgeben muss.
für mich sind die isrealies seit mehren jahren permanente kriegsverbrechner. sie sind alles andere als umgängliche nachbarn. und egal was ihn in der zeit vom zweiten weltkrieg angetan wurde, rechtfertigt das nicht ihr verhalten der letzten jahrzehnte (stichwort siedlungspolitik). ich habe verständis dafür das opfer sich wehren. und ich verstehe auch das angriff manchmal die beste verteidigung ist.