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    Frankreich verstärkt Grenzkontrollen wegen Ceuta-Andrang

    Für Sie zusammengefasst
    • Frankreich verschärft Grenzkontrollen zu Spanien
    • Schnelle Eingreiftruppe mit Polizei Gendarmerie Zoll
    • Tausende Migranten erreichen meist schwimmend Ceuta
    Frankreich verstärkt Grenzkontrollen wegen Ceuta-Andrang
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreich verschärft angesichts des Andrangs von Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta seine Kontrollen an der Grenze zu Spanien. Angesichts der Lage in Ceuta habe er bereits am Donnerstagabend Anweisungen erteilt, die Kontrollen an der spanischen Grenze unverzüglich zu verstärken, teilte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez mit.

    Außerdem werde die schnelle Eingreiftruppe der Grenzschutzbehörde für Kontrollen auch im Hinterland eingesetzt. Die bislang an der Grenze zu Italien zur Kontrolle der Migration eingesetzte Einheit besteht aus Kräften der Polizei, Gendarmerie, des Zolls sowie aus Soldaten der Anti-Terror-Gruppe Sentinelle.

    In der Exklave Ceuta ist die Lage weiter angespannt, die in den vergangenen Tagen Tausende Menschen von Marokko aus überwiegend schwimmend erreicht haben.

    Obwohl Marokko 1956 die Unabhängigkeit von Frankreich und Spanien erlangte, hat Spanien dort weiterhin zwei Exklaven, Ceuta und Melilla. In der Nähe beider Gebiete warten oft Tausende Menschen - vorwiegend aus Ländern südlich der Sahara - auf eine Gelegenheit, in das Gebiet zu gelangen, das zur EU, aber nicht zum Schengenraum gehört./evs/DP/mis






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