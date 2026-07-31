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    Ludwig/Kriz-Zwittkovits: Wien setzt auf starke Partnerschaft...

    Für Sie zusammengefasst
    • Ludwig empfängt Kriz-Zwittkovits im Rathaus
    • Fortführung der Kooperation von Stadt und WK Wien
    • Gemeinsame Initiativen zu Fachkräften, Klima und AI
    APA ots news - Ludwig/Kriz-Zwittkovits: Wien setzt auf starke Partnerschaft...
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    APA ots news: Ludwig/Kriz-Zwittkovits: Wien setzt auf starke Partnerschaft zwischen Stadt und Wirtschaft

    Wien (APA-ots) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat die neue Präsidentin der
    Wirtschaftskammer Wien, Margarete Kriz-Zwittkovits, zu ihrem Antrittsbesuch im Wiener Rathaus empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien sowie die Umsetzung gemeinsamer Zukunftsprojekte für den Wirtschaftsstandort.

    "Wien ist der Wirtschaftsmotor Österreichs. Diese Stärke kommt nicht von ungefähr, sondern ist das Ergebnis harter Arbeit unserer Unternehmerinnen und Unternehmer, engagierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie einer verlässlichen Partnerschaft zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam viel erreicht - von der
    Fachkräftesicherung über die Transformation hin zu einer klimafitten Wirtschaft bis zur Stärkung des Handels und unserer Grätzl. Auf dieser erfolgreichen Zusammenarbeit wollen wir aufbauen. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit Präsidentin Margarete Kriz- Zwittkovits fortzusetzen und neue Impulse für einen starken, innovativen und lebenswerten Wirtschaftsstandort Wien zu setzen."

    WKW-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits unterstreicht: "Die enge Zusammenarbeit von Stadt und Wirtschaftskammer erfolgt zum Vorteil der Wiener Wirtschaft und damit des Wirtschaftsstandortes. Der Wiener Weg bedeutet, relevante, standortpolitische Fragen offen und respektvoll zu diskutieren und das wird auch in Zukunft so sein. Ich freue mich auf einen offenen, konstruktiven und
    lösungsorientierten Dialog und eine gute Zusammenarbeit mit der Wiener Stadtregierung."

    Die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien verbindet eine langjährige Partnerschaft, aus der zahlreiche erfolgreiche Initiativen hervorgegangen sind. Dazu zählen unter anderem die Zukunftsvereinbarung für Wien, der Green Economy Report, das Projekt "Zero Emission Transport", das gemeinsame Fachkräftezentrum sowie die Unterstützung des Handels durch die gemeinsame Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen.

    Mit der im Juni präsentierten Zukunftsvereinbarung haben Stadt und Wirtschaftskammer darüber hinaus neue gemeinsame Schwerpunkte gesetzt. Dazu gehören eine nachhaltige Qualifizierungsoffensive, das Projekt "Anerkannte Europäische Schule", der Neubau einer HTL mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz und Digitalisierung sowie weitere Initiativen zur Stärkung von Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Fachkräfteentwicklung.

    "Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es Verlässlichkeit und starke Partnerschaften. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir schaffen die besten Rahmenbedingungen für Unternehmen, sichern Arbeitsplätze und investieren in die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Wien", so Ludwig und Kriz-Zwittkovits abschließend.

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    Telefon: 01 4000-81081
    E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
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    OTS0075 2026-07-31/15:00







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