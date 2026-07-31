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    Canada Nickel erhält Genehmigung der Bundesbehörden für das Nickelprojekt Crawford

    Canada Nickel erhält Genehmigung der Bundesbehörden für das Nickelprojekt Crawford
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Highlights:

     

    • Der Minister für Umwelt, Klimawandel und Natur hat eine positive Entscheidungserklärung für das Nickelprojekt Crawford des Unternehmens abgegeben.
    • Das Nickelprojekt Crawford ist das erste Bergbauprojekt, das eine Entscheidungserklärung gemäß dem geänderten kanadischen Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung von 2019 erhalten hat.
    • Das Projekt wird voraussichtlich rund 70 Milliarden Dollar zum kanadischen BIP beitragen und rund 185.000 Personenjahre an Beschäftigung sichern.

     

    TORONTO, 31. Juli 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ...) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) hat vom Minister für Umwelt, Klimawandel und Natur eine positive Entscheidungserklärung für sein Nickelprojekt Crawford („Crawford“) erhalten. Dies ist die erste Bergbaugenehmigung, die seit 2019 gemäß dem geänderten kanadischen Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Impact Assessment Act) erteilt wurde, und schafft einen Präzedenzfall dafür, wie große Rohstoffprojekte den modernen kanadischen Regulierungsprozess durchlaufen.

     

    Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Die heutige Entscheidung würdigt die strategische Bedeutung einer verantwortungsvollen Erschließung der kritischen Mineralressourcen Kanadas in Partnerschaft mit allen Regierungsebenen und den indigenen Völkern unter Einhaltung strenger Umweltstandards. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das diese wichtige Bundesgenehmigung in nur vier Jahren erwirkt und Crawford in weniger als sieben Jahren von der fünften Bohrung über die Machbarkeitsstudie bis zum heutigen Meilenstein vorangebracht hat – wesentlich schneller, als es bei Großprojekten üblicherweise erforderlich ist. Wir danken dem Minister und der Bundesregierung für ihre Unterstützung von Crawford und würdigen die gründliche Arbeit der kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde. Wir freuen uns darauf, Crawford weiter voranzutreiben, um im Jahr 2027 eine Baugenehmigung zu erhalten.“

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