Canada Nickel erhält Genehmigung der Bundesbehörden für das Nickelprojekt Crawford

TORONTO, 31. Juli 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“ – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ...) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) hat vom Minister für Umwelt, Klimawandel und Natur eine positive Entscheidungserklärung für sein Nickelprojekt Crawford („Crawford“) erhalten. Dies ist die erste Bergbaugenehmigung, die seit 2019 gemäß dem geänderten kanadischen Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Impact Assessment Act) erteilt wurde, und schafft einen Präzedenzfall dafür, wie große Rohstoffprojekte den modernen kanadischen Regulierungsprozess durchlaufen.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Die heutige Entscheidung würdigt die strategische Bedeutung einer verantwortungsvollen Erschließung der kritischen Mineralressourcen Kanadas in Partnerschaft mit allen Regierungsebenen und den indigenen Völkern unter Einhaltung strenger Umweltstandards. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das diese wichtige Bundesgenehmigung in nur vier Jahren erwirkt und Crawford in weniger als sieben Jahren von der fünften Bohrung über die Machbarkeitsstudie bis zum heutigen Meilenstein vorangebracht hat – wesentlich schneller, als es bei Großprojekten üblicherweise erforderlich ist. Wir danken dem Minister und der Bundesregierung für ihre Unterstützung von Crawford und würdigen die gründliche Arbeit der kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde. Wir freuen uns darauf, Crawford weiter voranzutreiben, um im Jahr 2027 eine Baugenehmigung zu erhalten.“