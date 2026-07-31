DZ BANK stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Air Liquide nach Halbjahreszahlen von 190 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr des Gaseherstellers und Anlagenbauers habe durch eine höhere Profitabilität geglänzt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele 2026 und das Margenziel für 2027 seien "vollumfänglich bestätigt" worden./ck/rob/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 172EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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