Hannan Metals: Previsto wächst auf 305 Meter – Schweden vor erstem Bohrergebnis!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Hannan Metals Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Hannan Metals Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 01.08.2026, 8:50 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) verfolgt derzeit zwei Entwicklungspfade mit unterschiedlichem Zeithorizont. Previsto in Peru bleibt das zentrale Wertprojekt, während die neuen schwedischen Goldprojekte einen kurzfristigen Bohr- und Nachrichtenkatalysator liefern. Diese Kombination ist keine strategische Abkehr von Peru: Das Management bezeichnet Schweden ausdrücklich als Ergänzung, während Previsto durch das Genehmigungsverfahren auf sein erstes Bohrprogramm im Jahr 2027 vorbereitet wird.

Das zu 100 % kontrollierte Valiente-Landpaket in Zentralost-Peru umfasst rund 1.002 km² und beherbergt zahlreiche porphyrische sowie epithermale Gold- und Kupferziele. Previsto liegt im Amanecer-Gebiet des Valiente-Projekts. In Schweden besitzt Hannan eine Option auf bis zu 100 % an drei Goldprojekten über zusammen 8.405 Hektar: Stavaträsk und Skellefteå North im nordschwedischen Skellefteå-Distrikt sowie Ådelfors in Südschweden.

Schweden: Erste Ergebnisse werden zum kurzfristigen Katalysator

Am 6. Juli meldete Hannan den Abschluss des ersten Diamantbohrprogramms bei Stavaträsk. Insgesamt wurden Bohrlöcher über 1.040 Meter niedergebracht. Die Kampagne sollte Geometrie, Kontinuität und strukturelle Kontrolle des an der Oberfläche identifizierten Gold-Kupfer-Silber-Systems prüfen.

Quelle: Hannan Metals

Die Analyseergebnisse sollten – abhängig von den Laborzeiten – bis/ab etwa Mitte August 2026 vorliegen. Ein weiteres Programm über rund 1.000 Meter ist erst nach Prüfung der ersten Resultate vorgesehen. Die TSX Venture Exchange hat die Optionsvereinbarung zur möglichen Übernahme der drei schwedischen Projekte zur Einreichung akzeptiert, der vollständige Erwerb bleibt jedoch an die vertraglichen Bedingungen gebunden.

Stavaträsk liegt rund 20 Kilometer nördlich der historischen Boliden-Lagerstätte auf demselben regionalen Schersystem. Oberflächenproben lieferten nach Unternehmensangaben bis zu 93 g/t Gold und 24 g/t Silber. Acht Proben aus einem 650 Meter südöstlich gelegenen Findlingsfeld ergaben im Mittel 3,2 g/t Gold, 67 g/t Silber und 0,83 % Kupfer. Diese Oberflächen- und Findlingswerte sind selektiv, historische Daten wurden nicht vollständig verifiziert und für Stavaträsk besteht weder eine Mineralressource noch ein Nachweis der Kontinuität oder Wirtschaftlichkeit.

Der zentrale Punkt der Schweden-Story lautet daher: Erst die anstehenden Bohrergebnisse zeigen, ob sich die an der Oberfläche beobachtete Mineralisierung im Untergrund fortsetzt.

Peru: Die DIA bringt Previsto dem ersten Bohrprogramm näher

Am 14. Juli reichte Hannan (WKN: A2DJ8Y) die Declaración de Impacto Ambiental (DIA) für das zu 100 % kontrollierte Amanecer-Gold-Kupfer-Projekt ein. Die DIA ist die zentrale Umweltzertifizierung für Explorationsbohrungen in Peru. Der Antrag sieht 18 Bohrplattformen und 7.650 Meter Diamantbohrungen bei Previsto Central und Inca Garcilazo vor.

Quelle: Hannan Metals

Die zwei beantragten Arbeitsbereiche umfassen zusammen 361,4 Hektar, während der geplante direkte Eingriffsbereich nach Unternehmensangaben lediglich 2,3 Hektar beträgt. Die Prüfung läuft parallel bei der peruanischen Bergbau-Umweltbehörde DGAAM, der Wasserbehörde ANA und der Forst- und Wildtierbehörde SERFOR. Hannan erwartet die endgültige DIA und weitere erforderliche Genehmigungen im ersten Quartal 2027. Dieser Termin ist ein Unternehmensziel und keine behördliche Zusage.

Zusätzliche Unterstützung könnte ein im Juli veröffentlichter peruanischer Erlass bringen, der die Bearbeitung von Explorationsgenehmigungen effizienter und berechenbarer machen soll. Die Reform kann das Verfahren erleichtern, garantiert aber weder den Genehmigungstermin noch die Genehmigung selbst.

Nach Angaben des Unternehmens und seiner geologischen Berater zeigt Previsto Merkmale eines alkalischen Porphyr-Epithermal-Systems und wäre das erste dokumentierte System dieses Typs in Peru. Der im April beschriebene Korridor misst rund 13 Kilometer, ist jedoch ein prospektiver – nicht durchgehend nachgewiesener mineralisierter – Korridor. Die nördliche Erweiterung beruht bislang vor allem auf Fernerkundung, geophysikalischen und geochemischen Hinweisen und muss durch Feldarbeiten und Bohrungen bestätigt werden.

Previsto wächst: 323 von 323 Kanalproben mineralisiert

Am 22. Juli meldete Hannan eine weitere deutliche Ausweitung der bei Previsto Central kartierten mineralisierten Brekzie. Der bekannte Ausbiss wurde von 185 auf rund 305 Meter verbreitert und bleibt nach Unternehmensangaben nach Osten und Westen offen. Die neue Kampagne umfasste 175 Kanalproben über kumuliert 304,6 Meter innerhalb eines etwa 200 × 150 Meter großen Arbeitsbereichs.

Sämtliche 175 neuen Proben enthielten Gold oder Silber. Zusammen mit 148 Proben aus der Juni-Kampagne ergibt sich eine Serie von 323 von 323 mineralisierten Kanalproben. Diese „100-%-Trefferquote“ bedeutet, dass in jeder Probe Gold oder Silber nachgewiesen wurde.

Quelle: Hannan Metals

Zu den wichtigsten Abschnitten zählen 44,9 Meter mit 0,4 g/t Gold und 9 g/t Silber einschließlich 17,4 Meter mit 0,9 g/t Gold und 18 g/t Silber, sowie 72,8 Meter mit 0,2 g/t Gold und 3 g/t Silber und 13,9 Meter mit 0,8 g/t Gold und 6 g/t Silber. Spitzenwerte erreichten 2,6 g/t Gold und 37,2 g/t Silber.

Darüber hinaus beschreibt Hannan eine 450 × 120 Meter große Silberzone mit mehr als 5 g/t Silber und ein deutlich breiteres Gebiet mit mehr als 1 g/t Silber in Oberflächenproben. Die Probenahme war bislang auf natürliche Aufschlüsse im dicht bewachsenen Gelände beschränkt. Die dargestellten Ausmaße sind daher Mindestdimensionen.

Zwei Zeitachsen, ein klarer Nachrichtenfluss

Die aktuelle Hannan-Story besitzt damit zwei sauber voneinander getrennte Zeitachsen. Kurzfristig stehen die ersten Stavaträsk-Bohrergebnisse im Mittelpunkt. In Peru wachsen parallel die Oberflächenindikatoren, während die Genehmigungen für das erste Previsto-Bohrprogramm vorangetrieben werden. Diese Kombination schafft einen kontinuierlichen Nachrichtenfluss, ohne die Projekte fachlich miteinander zu vermischen.

Besonders positiv ist, dass Hannan bei Previsto gleichzeitig das geologische Modell erweitert und den regulatorischen Zugang zum Bohrer vorbereitet. Die 305-Meter-Brekzie, die 323 mineralisierten Kanalproben und die Silberzone liefern ein immer dichteres Oberflächenbild. Der entscheidende Wertnachweis steht jedoch erst mit der Bohrkampagne aus.

Von Hannan Metals bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Hannan Metals.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-new-option-on-gold-sil ...

Fazit: Zwei konkrete Katalysatoren – aber der Bohrer entscheidet

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) verfügt derzeit über zwei klar erkennbare Werttreiber: die kurzfristig erwarteten Bohrergebnisse aus Schweden und die fortschreitende Genehmigung sowie Oberflächenabgrenzung bei Previsto. Peru bleibt das zentrale Projekt, während Schweden die Wartezeit bis zum geplanten Previsto-Bohrstart mit einem eigenen Explorationsprogramm überbrückt.

Die jüngsten Daten verbessern die Story deutlich: Previstos mineralisierte Brekzie wächst auf 305 Meter, alle 323 Kanalproben enthalten Gold oder Silber und die DIA sieht 18 Plattformen mit 7.650 Bohrmetern vor. Gleichzeitig steht in Schweden die erste echte Untergrundprüfung des Stavaträsk-Systems vor ihrer Auswertung. Trotz dieser Dynamik bleibt Hannan ein Explorationsunternehmen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Hannan Metals Ltd., Unternehmensmeldungen vom 10.06.2026, 06.07.2026, 14.07.2026, 20.04.2026 und 22.07.2026; Unternehmenspräsentation; Commodity-TV/SRC. Die offizielle Nachrichtenübersicht von Hannan führte am 31.07.2026 keine neuere Unternehmensmeldung als den 22.07.2026.

Methodik und technische Grundlage: Die Darstellung beruht auf öffentlichen Unternehmensmeldungen und den darin genannten technischen Angaben. Es wurde keine eigene technische Prüfung, Probenahme, Datenverifikation, Ressourcenschätzung oder Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgenommen. Michael Hudson, FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, wird in den Ursprungsmeldungen als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 genannt.

Redaktioneller Status: Dieser Werbeartikel wurde für die Swiss Resource Capital AG erstellt und am 31.07.2026 fachlich aktualisiert. Ein regelmäßiges Update ist nicht geplant.

Wichtige Hinweise, Risiken und Haftungsausschluss

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung beziehungsweise ein werblicher Promotiontext im Auftrag von Hannan Metals Ltd. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine formale Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlung und kein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren.

Vergütung und Interessenkonflikte: Die Swiss Resource Capital AG unterhält eine entgeltliche IR-/Marketingbeziehung mit Hannan Metals Ltd. Eigene Positionen von SRC und Autor werden entsprechend den vom Auftraggeber bereitgestellten Angaben mit keiner Long- oder Short-Position und keiner Netto-Position von mindestens 0,5 % ausgewiesen. Market-Making-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen in den vergangenen zwölf Monaten: keine. Beteiligung des Emittenten von mindestens 5 % an SRC: nein.

Technische Einordnung: Für Previsto, Stavaträsk, Skellefteå North und Ådelfors werden in diesem Artikel keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven dargestellt. Eine wirtschaftliche Abbaubarkeit ist nicht nachgewiesen. Oberflächen-, Kanal-, Aufschluss- und Findlingsproben können geologische Hinweise liefern, ersetzen aber keine Bohrungen, Ressourcenmodellierung oder Wirtschaftlichkeitsstudie. Wahre Mächtigkeiten sind, soweit angegeben, noch nicht bekannt.

Historische und regionale Vergleichsdaten: Historische Produktion, Ressourcen oder Gehalte benachbarter beziehungsweise regional vergleichbarer Lagerstätten belegen nur die Bergbaugeschichte und geologische Prospektivität des Distrikts. Sie lassen keinen Rückschluss darauf zu, dass Hannan auf seinen Projekten vergleichbare Gehalte, Größenordnungen, Ressourcen, Reserven oder wirtschaftliche Ergebnisse erzielen wird. Historische Daten bei den schwedischen Projekten wurden von Hannan nicht vollständig verifiziert.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Der Artikel enthält Aussagen zu erwarteten Analyseergebnissen, Genehmigungen, weiteren Bohrprogrammen und einem möglichen Bohrbeginn 2027. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse und Zeitpläne können wesentlich abweichen.

Wesentliche Risiken: Explorations- und Bohrmisserfolge, unzureichende Kontinuität oder Gehalte, verzögerte oder ausbleibende Genehmigungen, Finanzierung und Verwässerung, Länder-, Standort-, ESG-, Rohstoffpreis-, Währungs- und Liquiditätsrisiken sowie technische und operative Probleme. Aktien kleiner Explorationsgesellschaften sind hochspekulativ und können erheblichen Kursschwankungen unterliegen; ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Methodik und Bewertung: Die redaktionelle Einordnung ist qualitativ. Es wurden keine proprietären Kursmodelle, Kursziele, DCF-Modelle oder formalen Buy-/Sell-/Hold-Einstufungen erstellt. Die thematisch positive Einschätzung bezieht sich auf einen mittleren Zeithorizont von etwa 6 bis 24 Monaten und kann sich bei neuen Informationen ändern.

Hinweis zu Art. 20 MAR / Delegierter Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG: Die Swiss Resource Capital AG ist eine Schweizer Gesellschaft und nach eigener Angabe nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Die Veröffentlichung orientiert sich freiwillig an einschlägigen Offenlegungsstandards, soweit diese auf eine werbliche Marketingmitteilung übertragbar sind. Eine solche Orientierung stellt keine BaFin-Zulassung, Prüfung oder Billigung dar.

Haftung und keine Anlageberatung

Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Erstellungszeitpunkt als zuverlässig angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernommen werden. Eine Haftung besteht ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Zwischen Leser, Autor und Herausgeberin kommt kein Beratungsvertrag zustande. Vor Anlageentscheidungen sollten weitere unabhängige Quellen geprüft und erforderlichenfalls qualifizierter fachlicher Rat eingeholt werden.

Externe Links und Übersetzungen: Für Inhalte externer Webseiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Englischsprachige Originalmeldungen sind die maßgebliche Ausgangsfassung; deutsche Darstellungen können übersetzt, gekürzt oder zusammengefasst sein.

Verbreitungsbeschränkung

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist – insbesondere USA, Kanada, Australien und Japan – sowie an US-Persons im Sinne der Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gelten, soweit einschlägig, der Financial Services and Markets Act 2000 und die Financial Promotion Order 2005.

Urheberrecht und Verantwortlichkeit

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Weiterverbreitung und Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ · Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.