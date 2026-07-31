JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Philip Kett verwies am Freitag auf die Mitteilung des Versicherers, wonach dieser von seinem Recht Gebrauch gemacht und den bisherigen Pimco-Mitarbeiterbeteiligungsplan gekündigt sowie die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft hat. Ketts Ansicht nach ist dies eine erfreuliche Überraschung./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 431,1EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
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