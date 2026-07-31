JEFFERIES stuft Allianz SE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Philip Kett verwies am Freitag auf die Mitteilung des Versicherers, wonach dieser von seinem Recht Gebrauch gemacht und den bisherigen Pimco-Mitarbeiterbeteiligungsplan gekündigt sowie die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft hat. Ketts Ansicht nach ist dies eine erfreuliche Überraschung./rob/ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 431,1EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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