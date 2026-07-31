🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer COMEX Rolling RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer COMEX Rolling

    Chile stoppt Minen

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stürme verschärfen Kupferkrise

    Stürme legen Minen in Chile lahm, während Lagerbestände schrumpfen und der Bedarf durch Künstliche Intelligenz und Stromnetze steigt. Strategen halten ein neues Rekordhoch für möglich.

    Für Sie zusammengefasst
    • Stürme treffen chilenische Kupferminen und Bestände
    • Steigende Nachfrage durch Stromnetze Elektroautos KI
    • Knappere Lagerbestände und Zollunsicherheit treiben Kurse
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Chile stoppt Minen - Stürme verschärfen Kupferkrise
    Foto: picture alliance / Photoshot

    Schwere Winterstürme haben mehrere Kupferminen in Chile beeinträchtigt. Die Ausfälle treffen einen ohnehin angespannten Markt. Knappe Lagerbestände, mögliche US-Zölle und die steigende Nachfrage durch Stromnetze, Elektroautos und Rechenzentren treiben die Preise.

    Schneefall, Überschwemmungen und starke Winde forderten in Südamerika 13 Todesopfer. Betroffen waren unter anderem Minen von Anglo American, Antofagasta, Lundin Mining und dem staatlichen Produzenten Codelco.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Anglo American Plc!
    Short
    40,47€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 11,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    34,18€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 9,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Chile liefert mehr als ein Fünftel des weltweit geförderten Kupfers. Antofagasta stoppte den Betrieb in Los Pelambres. Lundin Mining rechnet damit, dass die Wiederaufnahme der Produktion in der Mine Caserones zwei bis drei Wochen dauern könnte.

    Die unmittelbaren Produktionsverluste dürften begrenzt bleiben. Dennoch erhöhen sie den Druck auf den Markt. Weitere Ausfälle könnten neue Höchststände auslösen.

    Kupfer London Rolling

    -0,04 %
    +1,85 %
    +3,18 %
    +6,21 %
    +42,23 %
    +59,09 %
    +40,98 %
    +179,04 %
    +67,58 %

    Ewa Manthey von ING erwartet durch die Stürme allein keine grundlegende Marktverwerfung. Die Ausfälle verstärkten jedoch die bestehende Knappheit. Der Markt kämpfe bereits mit Versorgungsengpässen, Zollunsicherheit und einer geringeren Verfügbarkeit von Kupferkonzentrat, sagte sie gegenüber CNBC.

    Natalie Scott-Gray von StoneX verweist zudem auf mögliche US-Zölle und weniger verfügbaren Kupferschrott in China. Chile senkte seine Produktionsprognose für dieses Jahr zuletzt um zwei Prozent auf 5,3 Millionen Tonnen. Scott-Gray erwartet bereits das zweite Jahr in Folge eine rückläufige Förderung.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31. August 2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Kleinere Minen könnten stärker unter den Stürmen leiden als große Produzenten. Weitere Ausfälle würden den Wettbewerb um das verfügbare Kupfer verschärfen.

    Anglo-American-Chef Duncan Wanblad zeigte sich gegenüber CNBC "sehr, sehr optimistisch". Der Konzern steigerte sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im ersten Halbjahr um 35 Prozent auf vier Milliarden US-Dollar.

    Rund 64 Prozent der weltweit sichtbaren Kupfervorräte befinden sich derzeit in den Vereinigten Staaten. Die Bestände an den Börsen in London und Shanghai liegen laut Scott-Gray unter ihren Fünfjahresdurchschnitten. Das spreche für eine tatsächliche physische Verknappung. Ein weiteres Rekordhoch hält Scott-Gray deshalb für möglich. Die größte Unbekannte bleibe aber die Zollpolitik der US-Regierung.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Chile stoppt Minen Stürme verschärfen Kupferkrise Stürme legen Minen in Chile lahm, während Lagerbestände schrumpfen und der Bedarf durch Künstliche Intelligenz und Stromnetze steigt. Strategen halten ein neues Rekordhoch für möglich.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     