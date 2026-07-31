Stürme verschärfen Kupferkrise

Schneefall, Überschwemmungen und starke Winde forderten in Südamerika 13 Todesopfer. Betroffen waren unter anderem Minen von Anglo American, Antofagasta, Lundin Mining und dem staatlichen Produzenten Codelco.

Schwere Winterstürme haben mehrere Kupferminen in Chile beeinträchtigt. Die Ausfälle treffen einen ohnehin angespannten Markt. Knappe Lagerbestände, mögliche US-Zölle und die steigende Nachfrage durch Stromnetze, Elektroautos und Rechenzentren treiben die Preise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Chile liefert mehr als ein Fünftel des weltweit geförderten Kupfers. Antofagasta stoppte den Betrieb in Los Pelambres. Lundin Mining rechnet damit, dass die Wiederaufnahme der Produktion in der Mine Caserones zwei bis drei Wochen dauern könnte.

Die unmittelbaren Produktionsverluste dürften begrenzt bleiben. Dennoch erhöhen sie den Druck auf den Markt. Weitere Ausfälle könnten neue Höchststände auslösen.

Ewa Manthey von ING erwartet durch die Stürme allein keine grundlegende Marktverwerfung. Die Ausfälle verstärkten jedoch die bestehende Knappheit. Der Markt kämpfe bereits mit Versorgungsengpässen, Zollunsicherheit und einer geringeren Verfügbarkeit von Kupferkonzentrat, sagte sie gegenüber CNBC.

Natalie Scott-Gray von StoneX verweist zudem auf mögliche US-Zölle und weniger verfügbaren Kupferschrott in China. Chile senkte seine Produktionsprognose für dieses Jahr zuletzt um zwei Prozent auf 5,3 Millionen Tonnen. Scott-Gray erwartet bereits das zweite Jahr in Folge eine rückläufige Förderung.

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Kleinere Minen könnten stärker unter den Stürmen leiden als große Produzenten. Weitere Ausfälle würden den Wettbewerb um das verfügbare Kupfer verschärfen.

Anglo-American-Chef Duncan Wanblad zeigte sich gegenüber CNBC "sehr, sehr optimistisch". Der Konzern steigerte sein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im ersten Halbjahr um 35 Prozent auf vier Milliarden US-Dollar.

Rund 64 Prozent der weltweit sichtbaren Kupfervorräte befinden sich derzeit in den Vereinigten Staaten. Die Bestände an den Börsen in London und Shanghai liegen laut Scott-Gray unter ihren Fünfjahresdurchschnitten. Das spreche für eine tatsächliche physische Verknappung. Ein weiteres Rekordhoch hält Scott-Gray deshalb für möglich. Die größte Unbekannte bleibe aber die Zollpolitik der US-Regierung.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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