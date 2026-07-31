Börsen Start Update
Börsenstart USA - 31.07. - US Tech 100 stark +0,44 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 52.225,26 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Amazon +6,67 %, Microsoft +3,64 %, Cisco Systems +2,10 %, NVIDIA +1,72 %, Caterpillar +1,52 %
Flop-Werte: Apple -4,20 %, Boeing -1,34 %, Sherwin-Williams -1,00 %, Amgen -0,97 %, Coca-Cola -0,64 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:22) bei 28.220,22 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Amazon +6,67 %, Dexcom +6,38 %, Arm Holdings +6,14 %, Synopsys +4,02 %, Marvell Technology +3,68 %
Flop-Werte: Linde -5,73 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,13 %, SanDisk Corporation -4,80 %, Apple -4,20 %, CoreWeave Registered (A) -2,64 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.443,14 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Amazon +6,67 %, Dexcom +6,38 %, Coherent +5,33 %, Arista Networks +5,23 %, Vertiv Holdings Registered (A) +4,79 %
Flop-Werte: GoDaddy Registered (A) -17,32 %, Coinbase -6,68 %, Linde -5,73 %, Live Nation Entertainment -5,57 %, T. Rowe Price Group -4,96 %
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