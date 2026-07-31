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    Besonders beachtet!

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    Linde Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 31.07.2026

    Am 31.07.2026 ist die Linde Aktie, bisher, um -5,73 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Linde Aktie.

    Besonders beachtet! - Linde Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 31.07.2026
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Linde ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Industriegase mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktpräsenz. Es konkurriert mit Firmen wie Air Liquide und Air Products und hebt sich durch innovative Technologien und nachhaltige Lösungen ab.

    Linde Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Linde Aktie. Mit einer Performance von -5,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Linde Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,61 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 417,60, mit einem Minus von -5,73 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Linde abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -5,73 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Linde Aktie damit um -8,03 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Linde eine positive Entwicklung von +19,43 % erlebt.

    Während Linde deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,44 %. Damit gehört Linde heute zu den auffälligeren Werten.

    Linde Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,03 %
    1 Monat -9,15 %
    3 Monate -5,73 %
    1 Jahr +7,35 %
    Stand: 31.07.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Linde Aktie

    Es gibt 462 Mio. Linde Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,87 Mrd.EUR € wert.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 559 US-Dollar belassen. Der Gasehersteller und Anlagenbauer habe nunmehr 30 Mal in Folge ein über den Erwartungen liegendes bereinigtes …

    Linde Reports Second-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached)


    EQS-News: Linde plc / Key word(s): Quarter Results Linde Reports Second-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (news with additional features) 31.07.2026 / 11:30 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this …

    Linde Reports Second-Quarter 2026 Results


    Linde plc (Nasdaq: LIN) today reported second-quarter 2026 net income of $1,928 million and diluted earnings per share of $4.15, up 9% and up 11%, respectively. Excluding Linde AG purchase accounting impacts, adjusted net income was $2,089 million, …

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    Ob die Linde Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Linde Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Linde

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    ISIN:IE000S9YS762WKN:A3D7VW
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