GOLDMAN SACHS stuft NORDEX AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 53,20 auf 52,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftkonzern habe mit dem zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, so die Analysten in einer Einschätzung vom Donnerstag. Sie hoben ihre Schätzungen an./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 38,70EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52,60
Kursziel alt: 53,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52,60
Kursziel alt: 53,20
Währung: EUR
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