GOLDMAN SACHS stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 53,20 auf 52,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windkraftkonzern habe mit dem zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, so die Analysten in einer Einschätzung vom Donnerstag. Sie hoben ihre Schätzungen an./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 38,70EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52,60

Kursziel alt: 53,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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