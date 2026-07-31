GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 230 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe im zweiten Quartal etwas besser als erwartet abgeschnitten, hieß es in einer Nachbetrachtung vom Donnerstagabend. Die Wachstumstreiber verlagerten sich nun auf die Volumina. Die Analysten senkten etwas ihre Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,31 % und einem Kurs von 157,8EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 15:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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Aktieneinstufung neu: positiv
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