RBC stuft Axa auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen des Versicherers seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Interesse richte sich daher bereits jetzt schon auf das Strategie-Update des Versicherers am 15. September./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 45,08EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 15:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
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