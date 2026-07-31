RBC stuft Axa auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen des Versicherers seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Interesse richte sich daher bereits jetzt schon auf das Strategie-Update des Versicherers am 15. September./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:20 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 45,08EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 15:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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