DAX, Replimune Group & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Sven Hoppe - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Amazon
|💬
|📰
|🥈
|Quantum X Labs
|💬
|📰
|🥉
|AIXTRON
|💬
|📰
|The Platform Group
|💬
|📰
|Apple
|💬
|📰
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|204
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|87
|💬
|📰
|🥉
|Gerresheimer
|77
|💬
|📰
|TeamViewer
|66
|💬
|📰
|Newron Pharmaceuticals
|33
|💬
|📰
|Silber
|31
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Replimune Group
|+104,28 %
|💬
|📰
|🥈
|Newell Brands
|+28,00 %
|💬
|📰
|🥉
|AXT
|+19,49 %
|💬
|📰
|🟥
|Roblox Registered (A)
|-26,54 %
|💬
|📰
|🟥
|Myriad Genetics
|-43,26 %
|💬
|📰
|🟥
|BioAge Labs
|-58,26 %
|💬
|📰
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Amazon
Wochenperformance: +14,34 %
Wochenperformance: +14,34 %
Platz 1
Quantum X Labs
Wochenperformance: -12,70 %
Wochenperformance: -12,70 %
Platz 2
AIXTRON
Wochenperformance: -6,07 %
Wochenperformance: -6,07 %
Platz 3
The Platform Group
Wochenperformance: -2,71 %
Wochenperformance: -2,71 %
Platz 4
Apple
Wochenperformance: -7,24 %
Wochenperformance: -7,24 %
Platz 5
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: +15,00 %
Wochenperformance: +15,00 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +3,86 %
Wochenperformance: +3,86 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -11,62 %
Wochenperformance: -11,62 %
Platz 8
Gerresheimer
Wochenperformance: +6,00 %
Wochenperformance: +6,00 %
Platz 9
TeamViewer
Wochenperformance: +9,60 %
Wochenperformance: +9,60 %
Platz 10
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -2,33 %
Wochenperformance: -2,33 %
Platz 11
Silber
Wochenperformance: +0,58 %
Wochenperformance: +0,58 %
Platz 12
Replimune Group
Wochenperformance: +25,81 %
Wochenperformance: +25,81 %
Platz 13
Newell Brands
Wochenperformance: +31,41 %
Wochenperformance: +31,41 %
Platz 14
AXT
Wochenperformance: +26,99 %
Wochenperformance: +26,99 %
Platz 15
Roblox Registered (A)
Wochenperformance: -26,19 %
Wochenperformance: -26,19 %
Platz 16
Myriad Genetics
Wochenperformance: -46,45 %
Wochenperformance: -46,45 %
Platz 17
BioAge Labs
Wochenperformance: -59,38 %
Wochenperformance: -59,38 %
Platz 18
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