Earnings-Alarm: Jetzt entscheidet sich der KI-Boom

Die Berichtssaison zeigt derzeit, wie hoch die Erwartungen an den Boom rund um Künstliche Intelligenz gestiegen sind. Selbst starke Zahlen reichen nicht mehr aus. SK Hynix steigerte den Betriebsgewinn im zweiten Quartal um mehr als 500 Prozent. Dennoch brach die Aktie deutlich ein. Nach der vorherigen Rallye hatten viele Anleger offenbar noch mehr erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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In der kommenden Woche rücken AMD, SanDisk und Western Digital in den Fokus. Ihre Zahlen könnten zeigen, ob das Vertrauen in die Halbleiterbranche zurückkehrt. Besonders groß ist der Druck auf SanDisk. Die Aktie war innerhalb von elf Monaten um mehrere Tausend Prozent gestiegen, hat sich zuletzt jedoch innerhalb weniger Wochen etwa halbiert.

Parallel suchen Anleger nach Alternativen. Pharma- und Biotechnologieunternehmen wie Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer, BioNTech und Merck könnten von einer Rotation profitieren. Viele Titel bieten solide Geschäfte, moderate Bewertungen und teilweise attraktive Dividenden. Zusätzlich könnte Künstliche Intelligenz die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Zulassungsverfahren beschleunigen.

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