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    Neue Folge "Börse, Baby!"

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    Earnings-Alarm: Jetzt entscheidet sich der KI-Boom

    Die KI-Euphorie bekommt erste Risse: Trotz starker Quartalszahlen geraten Tech-Aktien kräftig unter Druck. Ist das noch eine gesunde Korrektur?

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Euphorie zeigt Risse trotz starker Quartalszahlen
    • SK Hynix Gewinn über 500 Prozent, Aktie bricht ein
    • Pharmawerte profitieren von Rotation und KI Einsatz
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neue Folge "Börse, Baby!" - Earnings-Alarm: Jetzt entscheidet sich der KI-Boom
    Foto:

    Die Berichtssaison zeigt derzeit, wie hoch die Erwartungen an den Boom rund um Künstliche Intelligenz gestiegen sind. Selbst starke Zahlen reichen nicht mehr aus. SK Hynix steigerte den Betriebsgewinn im zweiten Quartal um mehr als 500 Prozent. Dennoch brach die Aktie deutlich ein. Nach der vorherigen Rallye hatten viele Anleger offenbar noch mehr erwartet.

     

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    In der kommenden Woche rücken AMD, SanDisk und Western Digital in den Fokus. Ihre Zahlen könnten zeigen, ob das Vertrauen in die Halbleiterbranche zurückkehrt. Besonders groß ist der Druck auf SanDisk. Die Aktie war innerhalb von elf Monaten um mehrere Tausend Prozent gestiegen, hat sich zuletzt jedoch innerhalb weniger Wochen etwa halbiert.

    Parallel suchen Anleger nach Alternativen. Pharma- und Biotechnologieunternehmen wie Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer, BioNTech und Merck könnten von einer Rotation profitieren. Viele Titel bieten solide Geschäfte, moderate Bewertungen und teilweise attraktive Dividenden. Zusätzlich könnte Künstliche Intelligenz die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Zulassungsverfahren beschleunigen.

    Die vollständige Analyse gibt es im Podcast Börse, Baby! – neue Folgen Dienstag, Donnerstag und Samstag.

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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