UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2028 leicht erhöht, schrieb Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 100,5EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 117

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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