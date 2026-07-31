UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2028 leicht erhöht, schrieb Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 100,5EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 117
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 117
Kursziel alt: 117
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