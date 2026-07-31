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    SynBiotic SE: SolidMind Group & Lean Labs Pharma planen Insolvenzanträge

    Die SYNBIOTIC SE steht vor einem tiefgreifenden Einschnitt: Zwei Tochtergesellschaften im CBD- und Hanfgeschäft bereiten Insolvenzanträge vor.

    SynBiotic SE: SolidMind Group & Lean Labs Pharma planen Insolvenzanträge
    Foto: adobe.stock.com
    • SOLIDMIND Group GmbH und Lean Labs Pharma GmbH beabsichtigen, jeweils Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren beim Amtsgericht Münster zu stellen.
    • Ursache sind teils erhebliche Umsatzrückgänge im CBD‑ und Hanfgeschäft sowie anhaltende rechtliche Unsicherheit, die zu einer angespannten Liquiditätslage geführt haben.
    • SYNBIOTIC SE hat beschlossen, die finanzielle Unterstützung der beiden Gesellschaften nicht fortzusetzen, um weitere Mittelabflüsse zu vermeiden und Ressourcen auf strategische Kernaktivitäten zu konzentrieren.
    • SYNBIOTIC SE prüft derzeit die Auswirkungen der beabsichtigten Antragstellungen auf ihre Vermögens-, Finanz‑ und Ertragslage und wird wesentliche Entwicklungen gesetzeskonform dem Kapitalmarkt mitteilen.
    • SYNBIOTIC SE ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis‑ und Industriehanf‑Sektor mit paneuropäischer Buy‑and‑Build‑Strategie und deckt die gesamte Wertschöpfungskette (Anbau, Produktion, Handel) ab.
    • Die Mitteilung wurde am 31.07.2026 als Insiderinformation nach Art. 17 der EU‑Verordnung 596/2014 veröffentlicht.

    Der Kurs von SynBiotic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,35 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,1100EUR das entspricht einem Minus von -1,77 % seit der Veröffentlichung.


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    ISIN:DE000A3E5A59WKN:A3E5A5
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