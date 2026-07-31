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    AKTIEN IM FOKUS

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    Amazon nach Zahlen nächster Tech-Treiber - Apple sackt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon Aktien erholen sich um über 14 Prozent
    • AWS verzeichnet stärkstes Quartalswachstum seit 2021
    • Apple hat Produktionseinschränkungen bei Kombichips
    AKTIEN IM FOKUS - Amazon nach Zahlen nächster Tech-Treiber - Apple sackt ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Online-Händler Amazon ist am Freitag nach den Zahlen vom Vorabend der nächste Stimmungstreiber einer Erholung an der Nasdaq-Börse. Die Titel des Handelsriesen zogen im frühen Handel um mehr als 14 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende Mai an. Inklusive der Erholung am Vortag haben zwei Handelstage gereicht, um die Verluste von zwei Wochen aufzuholen.

    Amazon hob sich mit dem Kurssprung positiv von Apple ab, die in den vergangenen Wochen mit einer Rekordserie aber auch einen besseren Lauf hinter sich hatten. Ein enttäuschender Umsatzausblick ließ die Titel des iPhone-Herstellers um mehr als neun Prozent absacken. Amazon dagegen meldete das stärkste Quartalswachstum seiner Cloud-Sparte seit 2021 und beruhigte die Anleger, was den milliardenschweren Ausbau der KI-Infrastruktur betrifft. Sorgen, ob sich die Gelder lohnen, hatten zuletzt Aktien mit KI-Bezug belastet.

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    Damit geht die Schere bei den Kursentwicklungen großer Technologieriesen erneut auseinander. Am Vortag waren schon die Kurse von Microsoft und Meta in unterschiedliche Richtungen gelaufen. Im Gesamtbild an der Nasdaq hatte am Donnerstag die Erleichterung über Microsoft überwogen. Am Freitag hat nun Amazon positiven Einfluss auf die Kurse im breiten Technologiesektor. Vor allem ging die starke Erholung im Chipsektor zu Wochenschluss weiter.

    Amazon profitierte im Quartal weiter vom KI-Boom vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die Anleger überzeugte. Der Handels- und Technologiekonzern steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Das zweite Quartal sei genau nach dem Geschmack der Bullen gewesen, kommentierte Analyst Brad Erickson von RBC. Ronald Josey von der Citigroup bewertet seinen "Top Pick" nach den Ergebnissen jetzt noch positiver.

    Wegen gestiegener Speicherchip-Preise steckt Konzernchef Andy Jassy mit 220 Milliarden Dollar noch 20 Milliarden Dollar mehr in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Anders als in manch anderen Fällen beunruhigte dies die Anleger nun aber nicht mehr. Doug Anmuth von JPMorgan kommentierte dazu, dass sich die Investitionen in Künstliche Intelligenz im Falle von Amazon auszahlen würden. Angesichts der Nachfrageentwicklung seien die erhöhten Ausgaben gerechtfertigt, hieß es vom Jefferies-Fachmann Brent Thill.

    Apple machen dagegen vor dem erwarteten Start der nächsten iPhone-Generation Engpässe bei wichtigen Bauteilen zu schaffen. Problematisch seien aktuell vor allem knappe Produktionskapazitäten bei kombinierten Chipsystemen, die das Herzstück von Apple-Geräten wie iPhones und Mac-Computern sind, so Konzernchef Tim Cook. Bei den Anlegern kam das nicht gut an. Analystin Asiya Merchant von Citigroup will ihren Fokus nun auf das neue iPhone und eine KI-gestützte Version des Sprachassistenten Siri legen.

    Das Rennen um das wertvollste Unternehmen bekommt damit eine neue und zugleich alte Führung: Nvidia hat am Freitag im Plus eröffnet und Apple wieder überholt. Beide Unternehmen waren die ersten, die jemals eine Marktbewertung von mehr als 5 Billionen US-Dollar erreichten. Die Apple-Rally hatte zuletzt dafür gesorgt, dass der Smartphone-Konzern zeitweise an die Spitze zurückkehrte. Nvidia war mit dem Sprung über die 5-Billionen-Marke aber viel früher dran als Apple. Mittlerweile wurde sie von beiden Aktien wieder unterschritten./tih/edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,20 % und einem Kurs von 233,7 auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +20,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,97 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 569,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +21,35 %/+61,80 % bedeutet.





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