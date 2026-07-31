BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe den Konsens-Median etwas übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Treibstoffkosten hätten das Zahlenwerk der British-Airways-Mutter aber wie erwartet weiterhin belastet./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 5,072EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 5,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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