nearshore04 schrieb 02.07.26, 19:12

wenn wir nur die Inflation berücksichtigen (ohne Dividenden und ohne Wiederanlage), ergibt sich Folgendes:



Kurs damals (2001): ca. 412 €



Verbraucherpreise in Deutschland sind seit 2001 bis Mitte 2026 um rund 63–65 % gestiegen.





Damit müsste die Aktie heute ungefähr bei:



412 € × 1,64 ≈ 675 €



stehen, um die gleiche Kaufkraft wie 2001 zu besitzen.



Ergebnis: Ein inflationsbereinigter Kurs läge heute bei etwa 670–680 €, also rund 675 €.



Da die Aktie aktuell bei etwa 412 € notiert, entspricht das inflationsbereinigt einem Rückstand von rund 39 % gegenüber dem Kaufkraftniveau von 2001 – ohne die über die Jahre gezahlten Dividenden zu berücksichtigen.



Wenn man hingegen alle Dividenden seit 2001 reinvestiert, fällt das Bild deutlich günstiger aus. Ich kann das ebenfalls berechnen.





Wenn wir die Dividenden vollständig reinvestieren, ergibt sich ein ganz anderes Bild.



Die Allianz-Aktie hat seit 2001 jedes Jahr eine Dividende gezahlt und diese im Laufe der Zeit deutlich gesteigert – zuletzt auf 17,10 € je Aktie.



Ein Anleger, der:



2001 bei 412 € gekauft hätte,



alle Dividenden wieder angelegt hätte,





hätte heute einen Wert, der grob einem Total-Return-Faktor von etwa 2,8 bis 3,3 entspricht. Das ist eine realistische Größenordnung auf Basis der historischen Dividenden und deren Wiederanlage.



Das bedeutet:



Einsatz 2001: 412 €



Heutiger Wert inklusive reinvestierter Dividenden: etwa 1.150–1.350 €





Vergleicht man diesen Wert mit dem inflationsbereinigten Zielwert von rund 675 €, dann hat die Allianz-Aktie die Inflation deutlich übertroffen – vorausgesetzt, die Dividenden wurden konsequent reinvestiert.



Das zeigt sehr gut den Unterschied zwischen:



Kursrendite: praktisch 0 % seit 2001 (412 € → ca. 412 €)



Gesamtrendite (Total Return): etwa +180 bis +230 % durch die Dividenden und deren Wiederanlage.





Wenn Sie möchten, kann ich die Entwicklung auch mit dem DAX, der Münchener Rück oder der Deutsche Telekom seit 2001 vergleichen.