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    Aktien New York

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    Nur früher Aufwind durch Amazon - US-Indizes im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Frühe deutliche Kursgewinne verloren schnell wieder
    • Amazon war Stimmungstreiber, Erholung verblasste
    • Techwerte gaben nach, Nasdaq leicht im Wochenminus
    Aktien New York - Nur früher Aufwind durch Amazon - US-Indizes im Minus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag hat es am Freitag an den US-Börsen nur im frühen Handel nochmals deutliche Kursgewinne gegeben. Der Online-Händler Amazon war zu Wochenschluss der nächste Stimmungstreiber einer voranschreitenden Erholung, die aber nach einigen Minuten schon den Schwung verlor. Der rasante Anstieg an der Nasdaq-Börse vom Vortag war eine hohe Bürde, zumal Apple enttäuschte.

    Der technologielastige Nasdaq 100 startete bis zu 1,8 Prozent höher in den Handel, egalisierte seine Gewinne aber binnen einer halben Handelsstunde. Zuletzt gab er mit 52.029 Punkten um 0,3 Prozent nach. Andere Indizes lagen in etwa gleichauf: Der Dow Jones Industrial sank um 0,3 Prozent auf 52.029 Punkte und der marktbreite S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 7410 Punkte. In der Wochenbilanz zeichnen sich für den Nasdaq-Index nun leichte Verluste ab, für den Dow aber knappe Gewinne.

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    "Ein versöhnliches Ende kennzeichnet die abgelaufene Handelswoche an den Kapitalmärkten", schrieb der Deka-Bank-Chefökonom Ulrich Kater. Er hob hervor, dass KI-Unternehmen doch überzeugten, nachdem Anleger zuletzt in diesem Bereich Übertreibungen aus den Kursen abgelassen hätten. An neue Angriffe beider Seiten im Iran-Krieg haben sich die Anleger mittlerweile wieder gewöhnt. Der für die Stimmung wichtige Ölpreis stieg am Freitag wieder moderat./tih/he

    Dow Jones

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    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,35 % und einem Kurs von 234,0 auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +15,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 329,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +30,68 %/+56,38 % bedeutet.





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