ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
- JPMorgan belässt Axa auf Overweight mit Ziel 50
- Analyst Farooq Hanif lobt solide Halbjahreszahlen
- Erwartet ordentliche Kursentwicklung bis September
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von soliden Halbjahreszahlen des französischen Versicherers. Er rechne mit einer "ordentlichen Kursentwicklung bis zum Kapitalmarkttag im September, an dem Axa den neuen Strategieplan (2027 bis 2029) vorstellen werde./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 07:18 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 45,14 auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um +1,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,21 %.
Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 94,53 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von -4,93 %/+70,24 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 50 Euro
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