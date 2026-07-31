JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 45,14 auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um +1,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,21 %.

Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 94,53 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 77,00EUR was eine Bandbreite von -4,93 %/+70,24 % bedeutet.